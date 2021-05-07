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Начался второй этап научных исследований Човдарского некрополя

Начался второй этап научных исследований Човдарского некрополя Кроме того, планируется изучить палеоэкологические условия, ландшафт, топографию села Човдар Дашкесанского района и прилегающих территорий
Промышленность
7 мая 2021 г. 15:29
Начался второй этап научных исследований Човдарского некрополя

При поддержке Фонда Гейдара Алиева и ЗАО AzerGold Институт археологии и этнографии Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) начал вторую фазу научных исследований находок в Човдарском некрополе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AzerGold.

По соглашению, подписанному между ЗАО AzerGold и Институтом археологии и этнографии в 2021 году, проводятся камеральные исследования артефактов, найденных в Човдарском некрополе Ходжалинско-Гядабейской культуры эпохи поздней бронзы - раннего железа (конец II - начало I тыс. до н.э.). Главная цель проекта - более глубоко изучить и пропагандировать наше древнее культурное наследие, консервировать археологические находки и передать их будущим поколениям.

Отметим, что в рамках проекта к научным исследованиям будут привлечены зарубежные специалисты с богатым опытом работы в области археологии, на основе человеческих останков в авторитетных международных лабораториях будут проведены анализы изотопов C14, углерода (13C) и азота (14N) для того, чтобы получить такую информацию, как пол, возраст, болезни, причина смерти, родство и пищевой рацион. Кроме того, планируется изучить палеоэкологические условия, ландшафт, топографию села Човдар Дашкесанского района и прилегающих территорий, и плотность населения на территории в период проведения исследования. Также планируется опубликовать цикл статей в международных научных журналах, в том числе научные отчеты и специальные публикации, с целью пропаганды проделанной работы и ее результатов на международном уровне.

Напомним, что в феврале 2019 года в ходе строительных работ, проводимых ЗАО AzerGold на участке обработки руды "Човдар" в Дашкесанском районе, были обнаружены образцы древних гробниц. Строительные работы на территории были немедленно приостановлены, направлено обращение в Институт археологии и этнографии для проведения полевых исследований. В результате была организована археологическая экспедиция "Дашкесан" под руководством заведующих отделами института, докторов философии по истории Сафара Ашурова и Бахтияра Джалилова. Количество могил, обнаруженных в ходе пятимесячных археологических раскопок, достигло 156. Из могил было извлечено более 6 000 экспонатов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÇovdar nekropolu ilə bağlı elmi tədqiqatların ikinci mərhələsinə başlanıb

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