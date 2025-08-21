Начался процесс расширения территории химпромпарка в Сумгайыте

10:49

Правительство Азербайджана приступило к реализации распоряжения президента Ильхама Алиева от 11 августа 2025 года "О расширении территории Сумгайытского химического промышленного парка".

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Али Асадов. Он предусматривает передачу Агентству по развитию экономических зон 26,66 га земель промышленного назначения на проспекте Сюльх в Сумгайыте.

Земельный участок, находящийся в ведении ОАО "Азербору", относится к категории земель промышленности, транспорта, связи, обороны и иного назначения. В течение двух месяцев Сумгайытская городская исполнительная власть совместно с Министерством экономики должна оформить передачу и представить отчет в Кабинет министров.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на отдел аграрной и экологической политики Аппарата Кабмина. Документ вступил в силу со дня подписания.