На заводе "Шеки Шараб" запущено производство игристых вин

9 июня Группа компаний «Абрау-Дюрсо» продемонстрировала результаты своей инвестиционной деятельности в Азербайджане — провела официальное открытие модернизированного завода "Шеки Шараб" и представила новейшую линию розлива игристых вин. Официальный старт

9 июня Группа компаний «Абрау-Дюрсо» продемонстрировала результаты своей инвестиционной деятельности в Азербайджане — провела официальное открытие модернизированного завода "Шеки Шараб" и представила новейшую линию розлива игристых вин. Официальный старт производству дали заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов и собственник ГК "Абрау-Дюрсо" Борис Титов. Важную роль инвестор отвел развитию энотуризма в регионе — на предприятии открылся музей вина Az Abrau Muzeyi, в экспозиции которого нашла отражение история виноградарства и виноделия на территории Азербайджана.

Об инвестиционном проекте в Азербайджане ГК "Абрау-Дюрсо" объявила в конце 2021 года. Тогда Группа стала победителем приватизационного конкурса на приобретение винного завода "Шеки Шараб". За прошедшее время "Абрау-Дюрсо" был осуществлен большой объем работ: проведена модернизация производства, закуплено и установлено оборудование для производства и розлива игристых вин, приобретены земли для посадки виноградников общей площадью более 430 га, проведена подготовка к высадке лоз.

9 июня на заводе "Шеки Шараб" была запущена новейшая линия производства игристых вин мощностью 4 000 бутылок в час. Первое вино к розливу — Abrau International, игристое вино из автохтонных и международных сортов винограда, произрастающих на территории Азербайджана. Игристое вино будет как продаваться на территории страны, так и поставляться на экспорт.

На территории предприятия открылся уникальный музей вина Az Abrau Muzeyi, в экспозиции которого представлена история богатейшей культуры виноградарства и виноделия в Азербайджане. Музей вина представит гостям уникальную возможность посетить действующее предприятие и познакомиться с процессом виноделия. Az Abrau Muzeyi станет важной точкой притяжения для посещения региона и яркой туристической достопримечательностью в знаменитом своей историей Шеки.

"Виноградарство и виноделие являются важными направлениями развития экономики Азербайджана. Винодельческие традиции нашей страны насчитывают не одну сотню лет. Однако особый размах и развитие эта отрасль получила в 70-е годы прошлого века, когда Азербайджаном руководил Гейдар Алиев, 100-летний юбилей которого широко отмечается в этом году в Азербайджане и за его пределами. Сегодня привлечение иностранного инвестора, тем более с таким уровнем знаний и экспертизы, как у “Абрау-Дюрсо”, выводит предприятие на новый уровень. Отрадно, что также уделяется внимание и развитию туристической инфраструктуры, что привлекает в регион как внутренних, так и зарубежных туристов", — прокомментировал заместитель министра экономики Сахиб Алекперов.

"Мы проделали большую работу в Азербайджане с момента победы в приватизационном конкурсе на “Шеки Шараб”. В настоящее время ГК “Абрау-Дюрсо” полностью выполнила свои обязательства, превысив первоначально обозначенные инвестиции. Общий объем средств, вложенных Группой в предприятие, ресурсную базу и инфраструктуру, составил 6,6 млн EUR. Дальнейшие усилия “Абрау-Дюрсо” на территории Азербайджана будут сконцентрированы в первую очередь на маркетинге производимых здесь вин и развитии собственного гастрономического проекта 1870 Abrau-Durso», — отметил Борис Титов, основной акционер ГК "Абрау-Дюрсо".

"Развитие виноградарства и виноделия в Азербайджане является одной из главных задач, которые стоят перед нами. Мы очень рады, что Группа компаний "Абрау-Дюрсо" приняла решение расширить свой бизнес в Азербайджане и открыла винодельческий завод. Уверен, что опыт и навыки этой компании позволят нам достичь новых высот и успешно продвигать нашу винодельческую продукцию на международных рынках», — отметил Юсиф Абдуллаев, глава Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Также мероприятие посетили Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников, Торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов, глава исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов, дирижёр Азербайджанского академического театра оперы и балета Ялчин Адигезалов, известный писатель Чингиз Абдуллаев и многие другие. Специальным гостем мероприятия стал популярный российский актер театра и кино Леонид Ярмольник.

В музыкальной программе выступили ведущий национальный коллектив — Государственный камерный оркестр имени Кара Караева под управлением народного артиста Ялчина Адыгёзалова и уникальный фольклорный ансамбль азербайджанского танца "Одлар Юрду". С музыкальными традициями юга России гостей познакомил специально прибывший из Краснодарского края фолк-квартет "Кумовья".

Отметим, что большая часть виноградопригодных земель, приобретенных ГК "Абрау-Дюрсо" в Азербайджане, располагаются в Физулинском районе Карабахской экономической зоны. Здесь высажены автохтонный сорт "мадраса" и международный сорт "ркацители". Общая площадь действующих виноградников составляет 100 га, еще 300 га будут заложены в будущем. Также знаменитые автохтонные азербайджанские сорта винограда «мадраса» и «баяншира» планируются к посадке на втором участке в 30 га, расположенном в непосредственной близости от винодельни, в Шекинском районе.

На сегодняшний день на площадке "Шеки Шараб" производятся вина из уникальных азербайджанских сортов винограда под брендом Az Abrau, купажные вина коллекции "Абрау", а также легендарный терруарный портвейн "Агдам", а теперь и игристое вино Abrau International.

Инвестиционный проект был реализован при поддержке AZPROMO. С момента старта ГК "Абрау-Дюрсо" успешно начала импорт продукции в Азербайджан: на сегодняшний день лучшие тихие и игристые вина представлены в основных торговых сетях, а также в ведущих ресторанах страны. Активно развиваются экспортные продажи: с 2021 года объем поставок составил более 1,5 млн бутылок — на сегодняшний день Az Abrau является крупнейшим экспортером вин из Азербайджана в Россию.

Важным направлением деятельности "Абрау-Дюрсо" на территории Азербайджана в будущем станет собственный гастрономический проект 1870 Abrau-Dursо. Концепция ресторана представит гостям творческое переосмысление гастрономических традиций юга России в сочетании с игристыми и тихими винами "Абрау-Дюрсо". В винной карте ресторана можно найти лучшие вина "Абрау-Дюрсо", Az Abrau и других виноделен, доступные по цене собственной розницы. Важная особенность проекта — наличие магазина с широким ассортиментом, где гости смогут приобрести понравившееся вино. Сегодня рестораны 1870 Abrau Durso успешно функционируют в различных городах России: Абрау-Дюрсо, Москве, Новороссийске, Геленджике и Ростове-на-Дону, а теперь и в Баку, на улице Низами, 48.

"Абрау-Дюрсо" — ведущий производитель игристых и тихих вин России. Удельное имение Абрау-Дюрсо основано в 1870 году по именному указу императора Александра II. "Абрау-Дюрсо" представляет коллекции виноделен: "Абрау-Дюрсо", "Винодельня Ведерниковъ", "Лоза" и др. По итогам 2022 года "Абрау-Дюрсо" было реализовано более 54,1 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции.