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На заводе по производству iPhone в КНР рабочим выплатят отступные по $1400

На заводе по производству iPhone в КНР рабочим выплатят отступные по $1400 Руководство компании Foxconn Technology Group, на главном заводе которой в китайском городе Чжэнчжоу накануне вспыхнули масштабные протесты, предложило выдать по 10 тыс. юаней (1,4 тыс. долларов) тем рабочим, которые немедленно покинут территорию завода и
Промышленность
24 ноября 2022 г. 14:22
На заводе по производству iPhone в КНР рабочим выплатят отступные по $1400

Руководство компании Foxconn Technology Group, на главном заводе которой в китайском городе Чжэнчжоу накануне вспыхнули масштабные протесты, предложило выдать по 10 тыс. юаней (1,4 тыс. долларов) тем рабочим, которые немедленно покинут территорию завода и уедут домой.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg, в компании надеются, что этой мерой им удастся разрядить напряженность и справиться с протестами, в ходе которых получили повреждения здания кампуса Foxconn.

Беспорядки на крупнейшем в мире заводе по производству iPhone начались 23 ноября. Рабочие, которым уже месяц приходится работать в условиях жестких антиковидных мер, узнали, что смогут получить обещанные им повышенные выплаты только в том случае, если будут работать в таких непростых условиях до марта 2023 года. В ходе протестов рабочие разбили палками камеры наблюдения и окна в здании кампуса Foxconn и вступили в столкновения со службой безопасности и полицейскими.

Предложенная руководством Foxconn сумма превышает среднюю месячную зарплату рабочего на заводе. В Foxconn обещают выплатить ее двумя частями. Многие рабочие завода приехали в Чжэнчжоу из других провинций Китая и даже других стран, и, по мнению руководства компании, выплаченная сумма поможет им добраться домой.

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