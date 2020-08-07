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На заводе "Азерикимъя" произошел пожар

На заводе "Азерикимъя" произошел пожар В ходе инцидента пострадали несколько сотрудников
Промышленность
7 августа 2020 г. 13:07
На заводе Азерикимъя произошел пожар

Сегодня на территории Этилен-полиэтиленового завода Производственного объединения "Азерикимъя" произошел пожар.

Заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов сообщил Report, что инцидент не был зафиксирован в ходе производственного процесса.

"В настоящее время производство приостановлено в связи с плановым техосмотром. Идет последний этап работ по модернизации и реконструкции завода. В ходе выполнения работ по модернизации и реконструкции компаниями-подрядчиками произошло короткое замыкание, пожар был быстро потушен", - отметил он.

По его словам, в ходе инцидента пострадали несколько сотрудников: "Их состояние средней тяжести, они доставлены в больницу”.

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Версия на азербайджанском языке “Azərikimya”nın zavodunda yanğın baş verib

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