На выставке Sial Paris представлена продукция азербайджанских компаний

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Международная продовольственная ярмарка Sial Paris открылась в Париже, Франция.

Как сообщили Report в министерстве экономики, при поддержке министерства и посольства Азербайджана во Франции, организации Фонда поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), 23 азербайджанские компании, задействованные в сфере производства овощей и фруктов, вина, соков, минеральной воды, консервов, фундука и сухофруктов, чая и прочих продуктов, демонстрируют свою продукцию на едином стенде Made in Azerbaijan на одной из крупнейших продовольственных выставок Европы.

Министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Каримов, и.о. главы AZPROMO Юсиф Абдуллаев на церемонии открытия выставки рассказали о проводимых в стране мероприятиях по наращиванию ненефтяного экспорта, подчеркнули значимость выставки Sial Paris для продвижения азербайджанской продукции.

Выставка продолжит работу до 25 октября.