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На территории Човдарского золотого рудника обнаружен новый археологический памятник

На территории Човдарского золотого рудника обнаружен новый археологический памятник Новые фрагменты остатков древней материальной культуры были обнаружены в ходе строительно-монтажных работ, проводимых Закрытым акционерным обществом (ЗАО) AzerGold на территории 4-го кучного выщелачивания Човдарского интегрированного регионального перераб
Промышленность
1 декабря 2021 г. 13:09
На территории Човдарского золотого рудника обнаружен новый археологический памятник

Новые фрагменты остатков древней материальной культуры были обнаружены в ходе строительно-монтажных работ, проводимых Закрытым акционерным обществом (ЗАО) AzerGold на территории 4-го кучного выщелачивания Човдарского интегрированного регионального перерабатывающего участка в Дашкесанском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AzerGold.

Для изучения обнаруженного археологического памятника работы на территории были немедленно остановлены, Институту археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) было предложено организовать археологическую экспедицию.

При поддержке Фонда Гейдара Алиева на территории были проведены полевые исследовательские работы в рамках соглашения, подписанного между ЗАО AzerGold и Институтом археологии, этнографии и антропологии НАНА 3 сентября 2021 года. Во время археологических раскопок на этой территории было обнаружено 58 каменных могил эпохи поздней бронзы - раннего железного века (конец II – начало I тыс. до н.э.). Наряду с человеческими костями в могилах Ходжалинско-Гядабейской культуры были обнаружены кинжалы, копья и булава, браслеты, серьги, пояса, бусы и др. оружие и предметы быта. Среди предметов были многочисленные керамические кувшины, чаши, горшки, миски и т.д., а также синие глазурованные бусины,привезенные из Египта и ракушки, типичные для Индийского океана.

В соответствии с принципами археологических исследований, все могилы, найденные на этой территории, были очищены, проведены их фотосъемки и созданы графические изображения, осуществлены соответствующие записи. Образцы материальной культуры были взяты с территории, упакованы и переданы в археологический фонд института для камеральных исследований.

Согласно заключению археологов, новый археологический памятник является частью некрополя, исследованного в 2019 году в районе 3-го кучного выщелачивания Човдарского золотого рудника. При раскопках в некрополе Човдар было обнаружено и изучено 156 могил, более 6000 экспонатов. В настоящее время на основе этих образцов проводятся анализы в престижных международных лабораториях в сотрудничестве с местными и зарубежными экспертами.

В результате анализа будет получена генетическая информация о родстве древних племен с другими народами региона. Будет изучена история расселения древних племен, пол, возраст, болезни, причина смерти, пищевой рацион. Таким образом, будут определены быт, образ жизни, занятия древних людей, эпидемические заболевания, характерные для региона на тот период. Спектральный анализ металлических предметов, обнаруженных в некрополе, также позволит определить их состав.

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Версия на английском языке ФотоNew archeological monument discovered in Chovdar deposit
Версия на азербайджанском языке ФотоÇovdar qızıl mədəni ərazisində yeni arxeoloji abidə aşkar edilib

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