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На Сумгайытском предприятии по производству серной кислоты работы завершены на 85%

На Сумгайытском предприятии по производству серной кислоты работы завершены на 85% Начались работы по установке (монтажу) оборудования на предприятии по производству серной кислоты ООО “Азерсульфат”, резидента Сумгайытского химико-промышленного парка Министерства экономики.
Промышленность
9 марта 2022 г. 17:11
На Сумгайытском предприятии по производству серной кислоты работы завершены на 85%

Начались работы по установке (монтажу) оборудования на предприятии по производству серной кислоты ООО “Азерсульфат”, резидента Сумгайытского химико-промышленного парка Министерства экономики.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство экономики.

Сообщается, что инвестиционная стоимость предприятия составляет 6 млн долларов США, на данный момент в проект уже вложено 5 млн долларов, 85% работ завершены.

"Азерсульфат" получил статус резидента в июле 2020 года. Промышленное предприятие будет играть значительную роль в импортозамещении и расширении экспортного потенциала.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda sulfat turşusu istehsalı müəssisəsində işlərin 85 %-i tamamlanıb

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