На Сумгайытском предприятии по производству серной кислоты работы завершены на 85%

Начались работы по установке (монтажу) оборудования на предприятии по производству серной кислоты ООО “Азерсульфат”, резидента Сумгайытского химико-промышленного парка Министерства экономики.

Начались работы по установке (монтажу) оборудования на предприятии по производству серной кислоты ООО “Азерсульфат”, резидента Сумгайытского химико-промышленного парка Министерства экономики.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство экономики.

Сообщается, что инвестиционная стоимость предприятия составляет 6 млн долларов США, на данный момент в проект уже вложено 5 млн долларов, 85% работ завершены.

"Азерсульфат" получил статус резидента в июле 2020 года. Промышленное предприятие будет играть значительную роль в импортозамещении и расширении экспортного потенциала.