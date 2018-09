На строительство Карбамидного завода Азербайджан на сегодняшний день потратил 400 млн евро

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В рамках проекта строительства Карбамидного завода, осуществляемого Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в Сумгайыте, Азербайджан на сегодняшний день потратил примерно 360-400 млн евро.

Об этом Report сообщил директор Карбамидного завода Хаял Джафаров.

Он напомнил, что привлечены краткосрочные кредиты в размере 150 млн евро (из Eximbank (Корея) 100 млн евро, Deutsche Bank (Германия) - 50 млн евро): "Долгосрочные кредиты под государственные гарантии, привлечение которых запланировано (500 млн евро) также будут направлены на погашение краткосрочных кредитов".

Х.Джафаров отметил, что до первого квартала 2015 года из госбюджета привлечены 206 млн манатов (по курсу на тот момент - 190-195 млн евро).

Отметим, что проект строительства Карбамидного завода реализуется в рамках "Государственной программы по надежному обеспечению населения Азербайджана продовольственными товарами на 2008-2015 годы", утвержденной соответствующим распоряжением президента Азербайджана. С этой целью приобретен земельный участок площадью 24 га, находящийся в пользовании Производственного объединения "Азерикимья", и 19 октября 2011 года состоялась церемония закладки фундамента завода с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева. В целях реализации проекта по строительству Карбамидного завода 13 марта 2013 года между SOCAR и южнокорейской Samsung Engineering Co.Ltd. был подписан контракт об инжиниринге, поставках и строительстве. В рамках контракта после завершения строительства и проведения всех необходимых испытаний Samsung Engineering Co. Ltd. сдаст полностью готовый к эксплуатации завод Госнефтекомпании. В рамках контракта Samsung Engineering Co. Ltd. проведет строительно-монтажные работы, соответствующие испытания и тренинги для персонала, направленные на устранение проблем, которые могут возникнуть при эксплуатации завода. На заводе, который будет состоять из отсеков по производству аммиака, жидкого и гранулированного карбамида, будет производиться 2 000 тонн карбамида в сутки.