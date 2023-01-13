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На севере Швеции открыли крупнейшие в Европе залежи редкоземельных металлов

На севере Швеции открыли крупнейшие в Европе залежи редкоземельных металлов Горнодобывающая компания LKAB сообщила об открытии в арктической части Швеции крупнейших месторождений редкоземельных металлов, необходимых для производства новейших технологий.
Промышленность
13 января 2023 г. 07:26
На севере Швеции открыли крупнейшие в Европе залежи редкоземельных металлов

Горнодобывающая компания LKAB сообщила об открытии в арктической части Швеции крупнейших месторождений редкоземельных металлов, необходимых для производства новейших технологий.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на компанию.

В публикации говорится, что обнаруженные залежи редкоземельных металлов являются самыми большими из известных в этой части света.

"Они могут стать важным элементом при производстве ключевого сырья, абсолютно необходимого для "зеленого перехода". Электромобилей не может быть без шахт", — заявил исполнительный директор компании Ян Мострем.

На фоне этой находки, министр энергетики и промышленности Швеции Эбба Буш заявила, что "с рудников начнется электрификация ЕС, его самообеспечение ресурсами, независимость от России и Китая".

Редкоземельные металлы используют в создании новых технологий, включая производство компьютерных дисплеев, высокотехнологичного оружия, электромобилей и ветряных турбин.

Отметим, что мировым лидером по добыче редкоземельных металлов является Китай. По данным Геологической службы США на февраль 2019 года, КНР ежегодно добывал 120 тыс. тонн руды редкоземельных металлов и опережал Австралию (второе место по добыче - ред.) по этому показателю почти в шесть раз. На долю Китая приходится около 36,7% известных мировых запасов редкоземельных металлов.

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