На севере Швеции открыли крупнейшие в Европе залежи редкоземельных металлов

Горнодобывающая компания LKAB сообщила об открытии в арктической части Швеции крупнейших месторождений редкоземельных металлов, необходимых для производства новейших технологий.
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В публикации говорится, что обнаруженные залежи редкоземельных металлов являются самыми большими из известных в этой части света.
"Они могут стать важным элементом при производстве ключевого сырья, абсолютно необходимого для "зеленого перехода". Электромобилей не может быть без шахт", — заявил исполнительный директор компании Ян Мострем.
На фоне этой находки, министр энергетики и промышленности Швеции Эбба Буш заявила, что "с рудников начнется электрификация ЕС, его самообеспечение ресурсами, независимость от России и Китая".
Редкоземельные металлы используют в создании новых технологий, включая производство компьютерных дисплеев, высокотехнологичного оружия, электромобилей и ветряных турбин.
Отметим, что мировым лидером по добыче редкоземельных металлов является Китай. По данным Геологической службы США на февраль 2019 года, КНР ежегодно добывал 120 тыс. тонн руды редкоземельных металлов и опережал Австралию (второе место по добыче - ред.) по этому показателю почти в шесть раз. На долю Китая приходится около 36,7% известных мировых запасов редкоземельных металлов.