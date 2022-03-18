На предприятии по производству стеклотары завершено 90% работ

На предприятии по производству стеклотары ЗАО Glassica, резидента Сумгайытского химико-промышленного парка, находящегося в управлении Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики, завершаются строительные работы, и уже начаты работы

На предприятии по производству стеклотары ЗАО Glassica, резидента Сумгайытского химико-промышленного парка, находящегося в управлении Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики, завершаются строительные работы, и уже начаты работы по установке оборудования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

На заводе будут использованы технологии немецкой компании HORN Glass Industries AG с 130-летним опытом в области стеклоплавильных технологий. Инвестиционная стоимость предприятия составляет 12 млн долларов США, на сегодняшний день в проект уже вложено 11,5 млн долларов, 90% работ завершены. Предусматривается создание на предприятии более 160 постоянных рабочих мест

Glassica получила статус резидента парка в июле 2020 года.