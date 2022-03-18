О нас
Аудио новости

На предприятии по производству стеклотары завершено 90% работ

На предприятии по производству стеклотары завершено 90% работ На предприятии по производству стеклотары ЗАО Glassica, резидента Сумгайытского химико-промышленного парка, находящегося в управлении Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики, завершаются строительные работы, и уже начаты работы
Промышленность
18 марта 2022 г. 17:30
На предприятии по производству стеклотары завершено 90% работ

На предприятии по производству стеклотары ЗАО Glassica, резидента Сумгайытского химико-промышленного парка, находящегося в управлении Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики, завершаются строительные работы, и уже начаты работы по установке оборудования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

На заводе будут использованы технологии немецкой компании HORN Glass Industries AG с 130-летним опытом в области стеклоплавильных технологий. Инвестиционная стоимость предприятия составляет 12 млн долларов США, на сегодняшний день в проект уже вложено 11,5 млн долларов, 90% работ завершены. Предусматривается создание на предприятии более 160 постоянных рабочих мест

Glassica получила статус резидента парка в июле 2020 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Şüşə tara məhsullarının istehsalı müəssisəsində işlərin 90%-i tamamlanıb

Экслюзивные новости

Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
18 марта 2022 г. 16:05
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
18 марта 2022 г. 15:54
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
17 марта 2022 г. 13:59
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
17 марта 2022 г. 10:43
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
16 марта 2022 г. 15:51
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
15 марта 2022 г. 16:31
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
15 марта 2022 г. 11:06
Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
14 марта 2022 г. 12:54
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
14 марта 2022 г. 12:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi