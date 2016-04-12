​На карбамидном заводе выполнено 84% работ по снабжению

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Работы по снабжению в рамках проекта карбамидного завода Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Сумгайыте выполнены на 84%. Как передает Report, об этом заявил представитель компании Samsung Engineering Co. Ltd. Нох Эйхель (Noh Eichul) на проходящем в Баку мероприятии на тему "Государственная поддержка развития промышленности", организованном SOCAR и министерством экономики.

По его словам, уже выполнено 13% строительных работ. Представитель компании Samsung отметил, что механические работы в рамках проекта завершатся в IV квартале этого года: "В рамках проекта карбамидного завода выполнено 60% работ".

Директор карбамидного завода Хаял Джафаров сообщил, что завершены работы по инжинирингу и купле-продаже. По его словам, все строительные материалы закуплены в Азербайджане. Директор завода также добавил, что в настоящее время здесь трудятся 600 человек, из них всего 40-50 зарубежных граждан. На пиковой стадии работ количество работников будет доведено до 2 000 человек.

Отметим, что проект строительства карбамидного завода реализуется в рамках "Государственной программы по надежному обеспечению населения Азербайджана продовольственными товарами на 2008-2015 годы", утвержденной соответствующим распоряжением президента Азербайджана. С этой целью приобретен земельный участок площадью 24 га, находящийся в пользовании Производственного объединения "Азерикимья", и 19 октября 2011 года состоялась церемония закладки фундамента завода с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева. В целях реализации проекта по строительству карбамидного завода 13 марта 2013 года между SOCAR и южнокорейской Samsung Engineering Co.Ltd. был подписан контракт об инжиниринге, поставках и строительстве. В рамках контракта после завершения строительства и проведения всех необходимых испытаний Samsung Engineering Co. Ltd. сдаст полностью готовый к эксплуатации завод Госнефтекомпании.

В рамках контракта Samsung Engineering Co. Ltd. проведет строительно-монтажные работы, соответствующие испытания и тренинги для персонала, направленные на устранение проблем, которые могут возникнуть при эксплуатации завода. На заводе, который будет состоять из отсеков по производству аммиака, жидкого и гранулированного карбамида, будет производиться 2 000 тонн карбамида в сутки. Стоимость проекта без учета налогов составляет 500 млн. евро.