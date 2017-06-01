На карбамидном заводе в Азербайджане завершено 89% строительных работ

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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ На карбамидном заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Сумгайыте завершено 89% строительных работ.

Как сообщает Report, об этом заявил директор завода Хаял Джафаров в своем выступлении на проходящей в Баку международной конференции Caspian Oil & Gas-2017.

По его словам, в целом реализовано 95% проекта. В процессе эксплуатации численность работников составит 300-350 человек.

Коснувшись вопроса финансирования завода, директор отметил, что 251 млн евро выделен корейским "Эксимбанком" (KEXİM), а кредитная линия на 249 млн евро под гарантии KEXİM открыта UniCredit, Societe Generale, Deutsche Bank: "На первоначальном этапе проект профинансирован за счет средств госбюджета".

Он сообщил, что предприятие будет производить 650-660 тыс. тонн карбамида в год, из них 150 тыс. тонн или 25% для внутреннего рынка. В зависимости от потребностей внутреннего рынка, эта цифра может достичь 250 тыс. тонн: "Остальная продукция будет направлена на экспорт".

Отметим, что механические работы на карбамидном заводе будут завершены в декабре этого года, он будет передан SOCAR во втором квартале следующего года.

Завод строится в рамках утвержденных президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программы по надежному обеспечению населения Азербайджана продовольственными товарами (2008-2015 гг.)" и "Государственной программы по развитию промышленности в Азербайджанской Республике (2015-2020 гг.)". В целях реализации проекта по строительству карбамидного завода 13 марта 2013 года между SOCAR и южнокорейской Samsung Engineering Co. Ltd. был подписан контракт об инжиниринге, поставках и строительстве. В рамках контракта после завершения строительства и проведения всех необходимых испытаний Samsung Engineering Co. Ltd. передаст полностью готовый к эксплуатации завод Госнефтекомпании. Лицензиарами завода на производство аммиака и карбамида являются соответственно Haldor Topsoe (Дания) и Stamicarbon B.V (Нидерланды). Услуги по консалтингу и независимой ревизии выполняет финская компания Neste Jacobs Oy.