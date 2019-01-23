На карбамидном заводе будет произведено до 550 тыс. тонн продукции в этом году

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ На карбамидном заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Сумгайытском химико-промышленном парке будет произведено 500-550 тыс. тонн продукции в этом году.

Об этом сообщил Report директор завода Хаял Джафаров.

По его словам, завод будет полностью введен в строй в марте этого года после трех месяцев работы в тестовом режиме: "Как только завод выйдет на полную мощность, внутренний спрос на карбамид будет удовлетворен, а затем продукцию направят на экспорт. Ожидается, что в этом году будет произведено около 500-550 тысяч тонн карбамида".

Х.Джафаров также сообщил, что карбамидный завод будет полностью передан SOCAR в конце марта - начале апреля.

Отметим, что карбамидный завод SOCAR 16 января сдан в эксплуатацию.

Используя 435 млн кубометров природного газа в качестве сырья, завод способен производить 650-660 тыс. тонн карбамидной продукции. 70% объема производства предусматривается для экспорта, что даст возможность поступлению в страну ежегодно дополнительного дохода в размере до 160 млн долларов.

Карбамидные удобрения имеют самое высокое содержание азота, поэтому считаются наиболее качественным азотным удобрением. Этот тип удобрений, обладающий способностью быстро растворяться в воде, получается в результате синтеза аммиака и диоксида углерода. Спрос на карбамид связан с его низкой стоимостью, экономичной транспортировкой, удобным применением, которое способствует высокой урожайности в сельском хозяйстве. Этот продукт широко используется также в производстве других химических веществ и фармацевтике.

Карбамидный завод SOCAR в настоящее время является самым крупным проектом в стране, реализованным в ненефтяном секторе, его общая стоимость составляет примерно 800 млн евро.

Финансирование проекта на первоначальном этапе осуществлялось за счет средств, выделенных из государственного бюджета. 27 января 2017 года под госгарантии привлечено 500 млн евро у корейского "Эксимбанка" (KEXİM), а также UniCredit (Австрия), Societe Generale (Франция), Deutsche Bank (Германия). Кроме того, SOCAR выделил около 100 млн евро на покрытие налогов и пошлин, а также другие расходы по проекту.

Напомним, что фундамент карбамидного завода был заложен в 2011 году при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Строительство завода выполнено Samsung Engineering Co. Ltd. Лицензиарами завода на производство аммиака и карбамида являются соответственно Haldor Topsoe (Дания) и Stamicarbon B.V (Нидерланды). Услуги по консалтингу и независимой ревизии выполняет финская компания Neste Engineering Solutions Oy.