На Гедабекском месторождении ожидается рост добычи в этом году

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, прогнозирует добычу в Гедабекском районе в объеме 78-84 тыс. унций в золотом эквиваленте в 2018 году.

Как сообщает Report, об этом говорится на официальном сайте компании.

Прогноз на текущий год превышает объем добычи за прошлый год в среднем на 13%.

В 2017 году в Гедабекском районе добыта 71 461 унция в золотом эквиваленте.

Компания планирует добыть 64-70 тыс. унций золота и 2 100-2 300 тонн меди. Показатели за прошлый год составили 59 617 унций золота и 1 991 тонн меди.

Причиной улучшения прогноза в этом году являются выполненные в 2017 году работы по оптимизации, продолжение добычи на рудниках "Угур" и "Гадир", а также возобновление добычи на месторождении "Гедабек".

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на Гедабекском месторождении началась в 2009 году.