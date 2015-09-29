​На азиатском сырьевом рынке началась новая волна кризиса

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Рекордное падение стоимости акций швейцарской трейдинговой компании Glencore оказала серьезное влияние на деятельность азиатских сырьевых компаний. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, из-за кризиса азиатские торговые компании начали массовую продажу своих акций.

По информации, вчерашнее падение на 27% акций Glencore на Лондонской бирже вызвало снижение стоимости акций австралийской горнодобывающей компании BHP Billiton, а также Rio Tinto Group и Noble Group, и вызвало волну торгов на азиатских рынках.

Компания Petro China Co. после каникул, наряду с операциями, возобновила торги.

В тоже время самая крупная алюминиевая компания США Alcoa Inc. Из-за увеличения производства объявила о разделе компании на две части.

В свою очередь, Royal Dutch Shell приостановила поиски нефти на Аляске после того как потратила на это 7 млрд. долларов.

Преподаватель экономики в Хьюстонском университете (США) и главный менеджер одной из небольших компаний-производителей нефти Эд Хирс отмечает, что все эти процессы ведут к спаду.