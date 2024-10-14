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Многие регионы ФРГ выступили против закрытия филиалов Volkswagen

Многие регионы ФРГ выступили против закрытия филиалов Volkswagen Четыре федеральные земли ФРГ - Нижняя Саксония, Саксония, Гессен и Берлин - выступили против закрытия филиалов автоконцерна Volkswagen (VW), расположенных на их территории.
Промышленность
14 октября 2024 г. 23:12
Многие регионы ФРГ выступили против закрытия филиалов Volkswagen

Четыре федеральные земли ФРГ - Нижняя Саксония, Саксония, Гессен и Берлин - выступили против закрытия филиалов автоконцерна Volkswagen (VW), расположенных на их территории.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на совместный документ глав Минэкономики.

Согласно информации, полное сохранение всех объектов является первостепенной целью министров экономики данных регионов, которые также отвергают "жесткие сокращения" за счет сотрудников.

"Это означает, что отдельные локации не будут противопоставлены друг другу", - сказано в сообщении.

По утверждению глав ведомств, в перспективе обновленный долгосрочный контракт по обеспечению занятости должен обеспечить защиту рабочих мест и сохранение ноу-хау.

Ранее сообщалось, что руководство Volkswagen планирует сократить до 30 тыс. рабочих мест в ФРГ в среднесрочной перспективе. Финансовый директор VW Арно Антлиц указывал, что под угрозой могут оказаться два завода.

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