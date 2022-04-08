О нас
Аудио новости

Mitsubishi временно приостановила выпуск автомобилей на заводе в России

Mitsubishi временно приостановила выпуск автомобилей на заводе в России Японский автоконцерн Mitsubishi временно приостановил выпуск автомобилей на заводе в Калуге из-за логистических трудностей.
Промышленность
8 апреля 2022 г. 23:36
Mitsubishi временно приостановила выпуск автомобилей на заводе в России

Японский автоконцерн Mitsubishi временно приостановил выпуск автомобилей на заводе в Калуге из-за логистических трудностей.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"В связи с перебоями в цепочке поставок и логистическими трудностями производство автомобилей Mitsubishi на заводе "ПСМА Рус" в Калуге временно приостановлено", - отметил автопроизводитель.

Отметим, что в России автомобили Mitsubishi - модели Outlander и Pajero Sport - производятся на калужском заводе "ПСМА рус" (совместное предприятие автокорпорации Stellantis (70%) и Mitsubishi Motors Corporation (30%).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Cкончался академик Теймур Буньятов
Cкончался академик Теймур Буньятов
8 апреля 2022 г. 23:20
Президент Ильхам Алиев принял участвовавшую в чемпионате Европы сборную Азербайджана по борьбе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участвовавшую в чемпионате Европы сборную Азербайджана по борьбе
8 апреля 2022 г. 19:30
Обмеление Каспия - страшная и большая проблема
Обмеление Каспия - "страшная и большая проблема"
8 апреля 2022 г. 17:12
Президенты Азербайджана и Израиля обменялись поздравительными посланиями
Президенты Азербайджана и Израиля обменялись поздравительными посланиями
8 апреля 2022 г. 17:06
Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
7 апреля 2022 г. 22:11
SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
7 апреля 2022 г. 17:49
Кяльбаджарцы впервые посетили село Агдабан спустя 30 лет
ФотоКяльбаджарцы впервые посетили село Агдабан спустя 30 лет
7 апреля 2022 г. 17:17
Тофиг Зульфугаров: Процессы развиваются в интересах официального Баку
Тофиг Зульфугаров: Процессы развиваются в интересах официального Баку
7 апреля 2022 г. 13:43
Встреча в Брюсселе - очередная дипломатическая победа Азербайджана
Встреча в Брюсселе - очередная дипломатическая победа Азербайджана
7 апреля 2022 г. 13:01
Министр Закир Гасанов осмотрел новые объекты военной инфраструктуры
ФотоМинистр Закир Гасанов осмотрел новые объекты военной инфраструктуры
7 апреля 2022 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi