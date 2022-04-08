Mitsubishi временно приостановила выпуск автомобилей на заводе в России

Японский автоконцерн Mitsubishi временно приостановил выпуск автомобилей на заводе в Калуге из-за логистических трудностей.

Японский автоконцерн Mitsubishi временно приостановил выпуск автомобилей на заводе в Калуге из-за логистических трудностей.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"В связи с перебоями в цепочке поставок и логистическими трудностями производство автомобилей Mitsubishi на заводе "ПСМА Рус" в Калуге временно приостановлено", - отметил автопроизводитель.

Отметим, что в России автомобили Mitsubishi - модели Outlander и Pajero Sport - производятся на калужском заводе "ПСМА рус" (совместное предприятие автокорпорации Stellantis (70%) и Mitsubishi Motors Corporation (30%).