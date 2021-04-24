Mitsubishi Motors сокращает производство из-за дефицита чипов

Mitsubishi Motors сократит массовое производство примерно на 16 тысяч единиц

Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors в мае сократит производство на своих заводах в Японии и Таиланде из-за проблем с поставками полупроводниковых чипов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По информации, Mitsubishi Motors сократит массовое производство примерно на 16 тысяч единиц на своих заводах в Аичи и Окаяме на юго-западе Японии, а также на своем заводе в Таиланде из-за проблем с поставками.

В заявлении компании говорится, что сектор производства смартфонов, бытовой техники, игровых приставок и сетевого оборудования 5G испытывает дефицит поставок из-за растущего спроса на чипы.

По данным агентства Kyodo, сокращение производства на 4 тыс. в марте, 7,5 тыс. в этом месяце превысит 27 тыс. в следующем месяце.