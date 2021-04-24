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Mitsubishi Motors сокращает производство из-за дефицита чипов

Mitsubishi Motors сокращает производство из-за дефицита чипов Mitsubishi Motors сократит массовое производство примерно на 16 тысяч единиц
Промышленность
24 апреля 2021 г. 12:19
Mitsubishi Motors сокращает производство из-за дефицита чипов

Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors в мае сократит производство на своих заводах в Японии и Таиланде из-за проблем с поставками полупроводниковых чипов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По информации, Mitsubishi Motors сократит массовое производство примерно на 16 тысяч единиц на своих заводах в Аичи и Окаяме на юго-западе Японии, а также на своем заводе в Таиланде из-за проблем с поставками.

В заявлении компании говорится, что сектор производства смартфонов, бытовой техники, игровых приставок и сетевого оборудования 5G испытывает дефицит поставок из-за растущего спроса на чипы.

По данным агентства Kyodo, сокращение производства на 4 тыс. в марте, 7,5 тыс. в этом месяце превысит 27 тыс. в следующем месяце.

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Версия на английском языке Mitsubishi Motors slashes output due to chip shortage 
Версия на азербайджанском языке “Mitsubishi Motors” çip qıtlığı səbəbi ilə istehsalı azaldır

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