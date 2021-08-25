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Мировые цены на алюминий приблизились к трехлетнему максимуму

Мировые цены на алюминий приблизились к трехлетнему максимуму Дополнительную поддержку котировкам оказывают надежды на то, что Китай ограничит объем предложения на фоне борьбы с выбросами
Промышленность
25 августа 2021 г. 14:03
Мировые цены на алюминий приблизились к трехлетнему максимуму

Цены на алюминий находятся вблизи максимальных уровней более чем за три года на фоне перебоев в поставках, ограничивающих предложение на рынке.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, с начала года цены на алюминий подскочили на 32% на фоне восстановления мировой экономики, которое, как ожидается, должно стимулировать покупку различных товаров, при изготовлении которых используется металл.

Котировки контрактов на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) в среду повысились на 0,5% – до 2 629 долларов США за тонну. Их значение приблизилось к 2 642 долларов США, максимуму с апреля 2018 года, достигнутому 30 июля.

Цены на алюминий в Шанхае достигли максимальной отметки с 2008 года, поднявшись на 1,4%, до 20 705 юаней за тонну.

Дополнительную поддержку котировкам оказывают надежды на то, что Китай, являющийся крупнейшим производителем алюминия, ограничит объем предложения на фоне борьбы с выбросами.

Рынок металлов восстанавливается после недавнего падения на фоне ослабления тревог по поводу распространения нового штамма коронавируса "дельта" и его последствий для восстановления мировой экономики, а также перспектив новых стимулирующих мер в Китае, которые могут улучшить прогноз спроса, пишет агентство Bloomberg.

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Версия на английском языке Global aluminum prices near 3-year high

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