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Мировой автопром выпустит на 10 млн машин меньше из-за нехватки микрочипов

Мировой автопром выпустит на 10 млн машин меньше из-за нехватки микрочипов Нехватка микрочипов и проблемы с цепочками поставок привели к тому, что в этом году будет произведено на 9,6 млн автомобилей меньше, чем планировалось.
Промышленность
27 декабря 2021 г. 17:19
Мировой автопром выпустит на 10 млн машин меньше из-за нехватки микрочипов

Нехватка микрочипов и проблемы с цепочками поставок привели к тому, что в этом году будет произведено на 9,6 млн автомобилей меньше, чем планировалось.

Как передает Report, об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на исследование аналитической компании LMC Automotive.

Согласно исследованию, сильнее всего от дефицита полупроводников пострадают европейские производители, чей выпуск снизится по итогам года на 3 млн машин от запланированных объемов.

Прогноз LMC Automotive оказался более благоприятным по сравнению с ожиданиями IHS Markit, которая прогнозировала в сентябре, что по итогам года нехватка микрочипов выльется в потерю 10,6 млн автомобилей. Джастин Кокс, директор LMC Automotive по глобальному производству, заявил, что перспективы автомобильной индустрии немного улучшились за последние недели, поскольку власти стран и сами производители предприняли чрезвычайные меры, чтобы нарастить выпуск: «Я думаю, что сама автомобильная промышленность начинает немного лучше справляться с некоторыми проблемами в цепочке поставок. Некоторые из вещей, которые они внедрили в начале кризиса, начинают давать свои плоды».

Тем не менее в LMC так же, как и в IHS Markit, полагают, что ситуация для автопроизводителей вряд ли существенно улучшится до второй половины 2022 года, а дефицит полупроводников на рынке сохранится до 2023 года. В целом, по прогнозу LMC, в этом году будет произведено 84,9 млн легковых автомобилей, что на 12% больше по сравнению с 2020 годом.

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Версия на английском языке Nearly 10M fewer cars built this year due to semiconductor shortage

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