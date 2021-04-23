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Мировое производство чугуна выросло почти на 6%

Мировое производство чугуна выросло почти на 6% Первое место в мировом производстве чугуна по-прежнему принадлежит Китаю, далее следуют Индия и Япония
Промышленность
23 апреля 2021 г. 17:36
Мировое производство чугуна выросло почти на 6%

В январе-марте 2021 года в мире произведено 358,23 млн тонн чугуна (335,09 млн тонн - доменным способом и 23,14 млн тонн - прямым восстановлением). Это на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на данные ассоциации Worldsteel, первое место в мировом производстве чугуна по-прежнему принадлежит Китайской Народной Республике, металлурги которой за первый квартал 2021 года произвели 220,97 млн тонн этой продукции (на 8% больше, чем за январь-март 2020 года). Доля китайского чугуна в мировом производстве составляла 61,7%.

Второе место среди мировых производителей чугуна в январе-марте 2021 года сохранила Индия (29,37 млн тонн, на 7,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года), третье - Япония (17,6 млн тонн, на 4,5 % меньше), четвертое - Россия (13,27 млн тонн, на 0,7% меньше), пятое - Южная Корея (11,82 млн тонн, на 5,4% больше).

ТОП-10 стран-производителей чугуна замыкает Украина, которая по итогам первого квартала 2021 года заняла 10 место среди 38 мировых производителей чугуна, выплавив за этот период 5,31 млн тонн данной продукции, на 4,3% больше, чем за январь-март 2020 года.

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