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Мировая экономика испытывает рекордный дефицит дизтоплива

Мировая экономика испытывает рекордный дефицит дизтоплива Мировые запасы дизельного топлива сегодня находятся на исторически низком уровне. Это вызывает опасения экспертов на фоне приближающегося отопительного сезона в Северном полушарии, который традиционно вел к росту спроса на топливо.
Промышленность
20 августа 2023 г. 23:46
Мировая экономика испытывает рекордный дефицит дизтоплива

Мировые запасы дизельного топлива сегодня находятся на исторически низком уровне. Это вызывает опасения экспертов на фоне приближающегося отопительного сезона в Северном полушарии, который традиционно вел к росту спроса на топливо.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным аналитиков, текущего объема запасов может не хватить, чтобы обеспечить потребности экономики в предстоящие зимние месяцы. Любые сбои на стороне предложения или неожиданный всплеск спроса могут привести к резкому росту цен на этот критически важный энергоноситель.

"Мы должны наращивать запасы сейчас, поскольку они обычно начинают сезонно сокращаться с сентября", — сказал, глава отдела нефтепродуктов в отраслевом консультанте FGE Юджин Линделл.

Особенно напряженная ситуация складывается в Европе и на Атлантическом побережье США. Запасы дизтоплива в Северо-Западной Европе, по прогнозам Wood Mackenzie, будут снижаться в ближайшие месяцы. Хотя это типично для данного периода, текущий объем резервов ниже исторической нормы.

Ситуацию усугубляет переход НПЗ на более легкие сорта нефти, что приводит к снижению выхода дизельного топлива. Также растет производство авиакеросина, потребность в котором быстро восстанавливается после пандемии.

В США цены на дизельное топливо растут с июля, что уже сказывается на инфляции сильнее, чем бензин. НПЗ США не смогли нарастить запасы летом из-за убыточности хранения.

Поставщик дизеля в Новую Англию, канадский НПЗ Irving, проведет с сентября плановый ремонт на 7 недель. Это еще больше осложнит ситуацию в регионе. Аналитики отмечают, что даже выдача новых квот на экспорт топлива Китаем вряд ли кардинально исправит ситуацию. Внутренний спрос со стороны КНР оказался выше ожиданий, несмотря на проблемы в строительном секторе.

Таким образом, мировая экономика вплотную приблизилась к историческому минимуму запасов дизтоплива накануне зимнего сезона. Это чревато ценовыми шоками при любых сбоях в цепочках поставок в ближайшие месяцы.

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Версия на азербайджанском языке Dünya iqtisadiyyatında dizel yanacağının rekord qıtlığı yaşanır

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