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Минпромторг РФ рассматривает создание промзон в Индии, Иране, Латинской Америке

Минпромторг РФ рассматривает создание промзон в Индии, Иране, Латинской Америке Российские промышленные зоны по аналогии с той, что сейчас организуется в Египте, могут быть созданы в других странах Африки, а также в Индии, Иране и государствах Латинской Америки.
Промышленность
19 октября 2023 г. 15:40
Минпромторг РФ рассматривает создание промзон в Индии, Иране, Латинской Америке

Российские промышленные зоны по аналогии с той, что сейчас организуется в Египте, могут быть созданы в других странах Африки, а также в Индии, Иране и государствах Латинской Америки.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил журналистам первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

"Проблема не в том, где это строить, а как это строить. То есть - какая это должна быть модель присутствия. В Африке рассматривается, в Египте рассматривается, в Индии, в Иране, странах Латинской Америки. Думаем, как это можно построить", - сказал он.

Россия завершает создание Российской промышленной зоны в Египте. Межправительственное соглашение о создании Российской промышленной зоны (РПЗ) в экономической зоне Суэцкого канала было подписано с Египтом в 2018 году. В рамках соглашения предполагается запуск РПЗ на двух площадках общей запланированной площадью 525 га - в районе Айн Сохна на берегу Красного моря (первая очередь) и восточном берегу Суэцкого канала на севере Египта.

Предполагается, что произведенная в РПЗ продукция (при выполнении условий локализации более 30%) будет получать статус Made in Egypt, что освобождает от уплаты таможенных пошлин при ее экспорте в страны Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и других стран, входящих в торговые соглашения с Египтом, кроме того, до 100% произведенной в РПЗ продукции может продано на рынке самого Египта. Резиденты РПЗ получают также льготы на ввоз оборудования и материалов, возможность получения налогового вычета по налогу на прибыль и освобождаются от уплаты налога на имущество.

Объем бюджетного финансирования создания и развития Российской промышленной зоны в Египте до 2026 года составляет 9,5 млрд рублей, сообщал ранее Минпромторг.

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