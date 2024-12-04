Миноборонпром создал новую компанию с уставным капиталом 6 млн манатов

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики зарегистрировала ООО Zireh.

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики зарегистрировала ООО Zireh.

Как сообщает Report, юридический адрес новой компании совпадает с адресом принадлежащего Министерству оборонной промышленности ООО "Бакинский приборостроительный завод" - город Баку, Сабунчинский район, улица 18 Октября, 106.

Уставный капитал компании составляет 6 млн манатов, законным представителем является Абас Назир оглу Гулиев, который также возглавляет этот завод.

Членами Наблюдательного совета ООО Zireh являются замначальника отдела финансов и учета Министерства оборонной промышленности Сабина Рафик гызы Мустафаева, заместитель генерального директора и главный финансовый директор оборонно-промышленного холдинга Azərsilah Орхан Айдын оглу Юсибов, а также Фарахим Пярвиз оглу Гусейнзаде.