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Миноборонпром создал новую компанию с уставным капиталом 6 млн манатов

Миноборонпром создал новую компанию с уставным капиталом 6 млн манатов Государственная налоговая служба при Министерстве экономики зарегистрировала ООО Zireh.
Промышленность
4 декабря 2024 г. 16:38
Миноборонпром создал новую компанию с уставным капиталом 6 млн манатов

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики зарегистрировала ООО Zireh.

Как сообщает Report, юридический адрес новой компании совпадает с адресом принадлежащего Министерству оборонной промышленности ООО "Бакинский приборостроительный завод" - город Баку, Сабунчинский район, улица 18 Октября, 106.

Уставный капитал компании составляет 6 млн манатов, законным представителем является Абас Назир оглу Гулиев, который также возглавляет этот завод.

Членами Наблюдательного совета ООО Zireh являются замначальника отдела финансов и учета Министерства оборонной промышленности Сабина Рафик гызы Мустафаева, заместитель генерального директора и главный финансовый директор оборонно-промышленного холдинга Azərsilah Орхан Айдын оглу Юсибов, а также Фарахим Пярвиз оглу Гусейнзаде.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Sənayesi Nazirliyi 6 milyon manat nizamnamə kapitalı ilə yeni şirkət yaradıb

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