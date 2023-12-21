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Миноборонпром продолжит работу по созданию новых совместных предприятий в Азербайджане

Миноборонпром продолжит работу по созданию новых совместных предприятий в Азербайджане Министерство оборонной промышленности продолжит работу по созданию новых совместных оборонных предприятий в Азербайджане.
Промышленность
21 декабря 2023 г. 16:59
Миноборонпром продолжит работу по созданию новых совместных предприятий в Азербайджане

Министерство оборонной промышленности продолжит работу по созданию новых совместных оборонных предприятий в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил министр оборонной промышленности Вугар Мустафаев на панельных дискуссиях, организованных в рамках Азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

По его словам, министерство продолжит поощрять участие частного сектора в сфере оборонной промышленности.

"Одними из наиболее важных направлений деятельности в ближайшем будущем станут развитие сотрудничества между частным и государственным секторами, привлечение инвестиций, формирование необходимой правовой и законодательной базы для создания совместных оборонных предприятий и производственных площадок", - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Birgə hərbi istehsal müəssisələrinin yaradılması davam etdiriləcək"

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