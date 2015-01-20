Министр: В Азербайджане открыты новые месторождения золота

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ На территории Азербайджана открыты новые месторождения золота. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр экологии и природных ресурсов Гусейн Багиров.

"На двух месторождениях золота были проведены работы. Еще в нескольких местах были открыты месторождения. На данный момент на этих месторождениях ведутся расчетные работы", - отметил министр.

Г.Багиров добавил, что новые месторождения находятся, в основном, в северной части Малого Кавказа и Большого Кавказа: "Все еще идут разведывательные работы. Открываются новые месторождения".

Г.Багиров также напомнил, что в 2014 году в Азербайджане впервые был издан атлас месторождений золота: "Он был издан по инициативе министерства экологии".

Напомним, что в Азербайджане золото и серебро добывается в рамках контракта типа PSA (О долевом разделе добычи), подписанного 21 августа 1997 года. Контракт предполагает разработку 6 месторождений: 1 - в Нахчыване, 2 - в Гедабеке, 3 - в Кельбаджаре и Зангилане, в настоящий момент находящихся под оккупацией армян. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining PLC - 49%. Первая добыча золота на месторождении Гедабек началась в 2009 году.

Отметим, что за январь-ноябрь 2014 года в Азербайджане было добыто 1 684,3 кг золота и 231,9 кг серебра. Добыча золота увеличилась на 11,9%, а серебра - снизилась на 62,2% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.