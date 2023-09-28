Министр: Уровень содержания тяжелых металлов в пробах, взятых в Сеюдлу, превышает норму

В селе Сеюдлу Гедабейского района взяты 18 проб поверхностных вод в 18 участках.

В селе Сеюдлу Гедабейского района взяты 18 проб поверхностных вод в 18 участках.

Как сообщает командированный в регион сотрудник Report, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на встрече с местными жителями.

По словам министра, в ходе мониторинга было установлено, что мутность и жесткость воды, а уровень содержания тяжелых металлов превышает норму.

М.Бабаев отметил, что взяты также пробы почвы в 32 участках, согласно результатам показатели оказались в пределах нормы. Однако уровень содержания тяжелых металлов все же превышает норму, сказал он.