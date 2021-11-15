О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр: Экспорт по ненефтяному сектору составит не менее 2,4 млрд. долларов США

Министр: Экспорт по ненефтяному сектору составит не менее 2,4 млрд. долларов США С начала этого года за вычетом "Азербайджанской международной операционной компании" реальный рост инвестиций частного сектора составил до 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Промышленность
15 ноября 2021 г. 11:53
Министр: Экспорт по ненефтяному сектору составит не менее 2,4 млрд. долларов США

С начала этого года за исключением Азербайджанской международной операционной компании (АМОК) инвестиции в частный сектор выросли в реальном выражении на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на 25-м Международном бизнес – форуме (International Business Forum-IBF) в Баку.

"На сегодняшний день в стране выдано предпринимателям более чем 510 документов поощрения инвестиций. Инвестиции по этим проектам составляют 4,6 млрд манатов. В основном это проекты, реализуемые в регионах страны", - отметил министр.

Кроме того, по словам министра, за 9 месяцев текущего года Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличив удельный вес в ВВП с 6% до 7,7%, а экспорт ненефтяной промышленности достиг роста примерно на 60%.

"До конца этого года экспорт по ненефтяному сектору составит не менее 2,4 млрд. долларов США", - сказал М.Джаббаров.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat naziri: "Bu il qeyri-neft ixracımızın dəyəri 2,4 milyard dollardan az olmamalıdır"

Другие новости из категории

Микаил Джаббаров: Ненефтяной экспорт из промышленных зон вырос вдвое
Микаил Джаббаров: Ненефтяной экспорт из промышленных зон вырос вдвое
15 ноября 2021 г. 11:50
Микаил Джаббаров: Экспорт из промышленных зон вырос вдвое
Микаил Джаббаров: Экспорт из промышленных зон вырос вдвое
12 ноября 2021 г. 12:52
Ведущие автопроизводители потратят свыше 500 млрд на электромобили к 2030 году
Ведущие автопроизводители потратят свыше 500 млрд на электромобили к 2030 году
10 ноября 2021 г. 11:27
Ненефтяной экспорт в Азербайджане за 10 месяцев увеличился на 42%
Ненефтяной экспорт в Азербайджане за 10 месяцев увеличился на 42%
6 ноября 2021 г. 21:34
Производство карбамида в Азербайджане будет доведено до проектной мощности к 2026 году
Производство карбамида в Азербайджане будет доведено до проектной мощности к 2026 году
5 ноября 2021 г. 17:48
Азербайджан сократит производство пропилена
Азербайджан сократит производство пропилена
5 ноября 2021 г. 17:34
Khazar начал экспорт автомобилей в еще одну страну
Khazar начал экспорт автомобилей в еще одну страну
2 ноября 2021 г. 11:53
Азербайджан увеличил доходы от экспорта золота на 6%
Азербайджан увеличил доходы от экспорта золота на 6%
29 октября 2021 г. 15:47
FT: автопроизводители из США ожидают сохранения дефицита микросхем и в 2023 году
FT: автопроизводители из США ожидают сохранения дефицита микросхем и в 2023 году
28 октября 2021 г. 14:27
Производство автомобилей в Великобритании упало до уровня 1982 года
Производство автомобилей в Великобритании упало до уровня 1982 года
28 октября 2021 г. 11:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi