Министр: Экспорт по ненефтяному сектору составит не менее 2,4 млрд. долларов США

С начала этого года за вычетом "Азербайджанской международной операционной компании" реальный рост инвестиций частного сектора составил до 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала этого года за исключением Азербайджанской международной операционной компании (АМОК) инвестиции в частный сектор выросли в реальном выражении на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на 25-м Международном бизнес – форуме (International Business Forum-IBF) в Баку.

"На сегодняшний день в стране выдано предпринимателям более чем 510 документов поощрения инвестиций. Инвестиции по этим проектам составляют 4,6 млрд манатов. В основном это проекты, реализуемые в регионах страны", - отметил министр.

Кроме того, по словам министра, за 9 месяцев текущего года Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличив удельный вес в ВВП с 6% до 7,7%, а экспорт ненефтяной промышленности достиг роста примерно на 60%.

"До конца этого года экспорт по ненефтяному сектору составит не менее 2,4 млрд. долларов США", - сказал М.Джаббаров.