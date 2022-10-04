О нас

Министр: Рассматриваются шесть проектов для резидентства в "Экономической зоне Аразской долины”

Министр: Рассматриваются шесть проектов для резидентства в "Экономической зоне Аразской долины” В настоящее время рассматриваются шесть проектов с инвестиционной стоимостью более 30 млн манатов для резидентства в промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины" в Джебраильском районе Азербайджана.
Промышленность
4 октября 2022 г. 11:52
Министр: Рассматриваются шесть проектов для резидентства в Экономической зоне Аразской долины”

В настоящее время рассматриваются шесть проектов с инвестиционной стоимостью более 30 млн манатов для резидентства в промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины" в Джебраильском районе Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, реализация этих проектов означает создание более 400 постоянных рабочих мест.

"Первый резидент промышленного парка ООО "КАМАЗ Лизинг Азербайджан" уже приступил к строительным работам. Сегодня исполняется год с момента создания промпарка. Он обладает благоприятными инвестиционными возможностями для предпринимателей и является важным механизмом реализации экономического потенциала региона, а также его реинтеграции в экономику страны", - отметил министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Minister: 6 projects worth over $17.6M considered for status of resident in Araz Valley Economic Zone
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Araz Vadisi İqtisadi Zonası"nda rezidentlik üçün 6 layihəyə baxılır"

Другие новости из категории

В Сумгайытском химическом промышленном парке обсуждены возможности расширения производства и экспорта
ФотоВ Сумгайытском химическом промышленном парке обсуждены возможности расширения производства и экспорта
1 октября 2022 г. 20:57
Производство товаров и услуг в промышленном секторе Баку увеличилось в 2,6 раза
Производство товаров и услуг в промышленном секторе Баку увеличилось в 2,6 раза
1 октября 2022 г. 12:15
Экспортные доходы Азералюминия увеличились на 35%
Экспортные доходы "Азералюминия" увеличились на 35%
30 сентября 2022 г. 15:14
Экспортные доходы ООО Азерипек сократились на 44%
Экспортные доходы ООО "Азерипек" сократились на 44%
30 сентября 2022 г. 14:09
Доходы Азербайджана от экспорта золота сократились до 22%
Доходы Азербайджана от экспорта золота сократились до 22%
30 сентября 2022 г. 13:52
AzerGold объявил очередную стипендиальную программу
AzerGold объявил очередную стипендиальную программу
29 сентября 2022 г. 10:14
ЕC запретит ввоз из России стальной продукции
ЕC запретит ввоз из России стальной продукции
29 сентября 2022 г. 08:36
Сменился директор ООО “Завод Azon”
Сменился директор ООО “Завод Azon”
28 сентября 2022 г. 15:19
Экспортные доходы Азералюминия приблизились к 100 млн долларов
Экспортные доходы "Азералюминия" приблизились к 100 млн долларов
27 сентября 2022 г. 16:11
Лука Шиппати: TAP может поставить в Италию более 9,5 млрд кубометров газа в этом году
Лука Шиппати: TAP может поставить в Италию более 9,5 млрд кубометров газа в этом году
23 сентября 2022 г. 13:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi