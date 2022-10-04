Министр: Рассматриваются шесть проектов для резидентства в "Экономической зоне Аразской долины”

В настоящее время рассматриваются шесть проектов с инвестиционной стоимостью более 30 млн манатов для резидентства в промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины" в Джебраильском районе Азербайджана.

В настоящее время рассматриваются шесть проектов с инвестиционной стоимостью более 30 млн манатов для резидентства в промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины" в Джебраильском районе Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, реализация этих проектов означает создание более 400 постоянных рабочих мест.

"Первый резидент промышленного парка ООО "КАМАЗ Лизинг Азербайджан" уже приступил к строительным работам. Сегодня исполняется год с момента создания промпарка. Он обладает благоприятными инвестиционными возможностями для предпринимателей и является важным механизмом реализации экономического потенциала региона, а также его реинтеграции в экономику страны", - отметил министр.