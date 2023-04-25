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Министр экономики Нахчывана ознакомился с Сумгайытским химико-промышленным парком

Министр экономики Нахчывана ознакомился с Сумгайытским химико-промышленным парком Министр экономики Нахчыванской Автономной Республики Тапдыг Алиев и сотрудники министерства ознакомились с Сумгайытским химико-промышленным парком.
Промышленность
25 апреля 2023 г. 16:06
Министр экономики Нахчывана ознакомился с Сумгайытским химико-промышленным парком

Министр экономики Нахчыванской Автономной Республики Тапдыг Алиев и сотрудники министерства ознакомились с Сумгайытским химико-промышленным парком.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в министерстве, председатель правления Агентства по развитию экономических зон при министерстве экономики Азербайджана Эльшад Нуриев подробно рассказал о созданных для резидентов условиях, современной инфраструктуре, механизмах льгот и услугах, а также о деятельности промышленных парков, промышленных кварталов и агропарков страны, производимой продукции и др.

Председатель Агентства отметил, что большой объем производимой в промышленном парке продукции представлен на мировых рынках под брендом Made in Azerbaijan.

Т.Алиев выразил заинтересованность в использовании опыта Сумгайытского химико-промышленного парка в промпарке, который будет создан в Нахчыване.

Министр также ознакомился с субъектами предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории парка.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanın iqtisadiyyat naziri Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı ilə tanış olub

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