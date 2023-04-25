Министр экономики Нахчывана ознакомился с Сумгайытским химико-промышленным парком

Министр экономики Нахчыванской Автономной Республики Тапдыг Алиев и сотрудники министерства ознакомились с Сумгайытским химико-промышленным парком.

Министр экономики Нахчыванской Автономной Республики Тапдыг Алиев и сотрудники министерства ознакомились с Сумгайытским химико-промышленным парком.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в министерстве, председатель правления Агентства по развитию экономических зон при министерстве экономики Азербайджана Эльшад Нуриев подробно рассказал о созданных для резидентов условиях, современной инфраструктуре, механизмах льгот и услугах, а также о деятельности промышленных парков, промышленных кварталов и агропарков страны, производимой продукции и др.

Председатель Агентства отметил, что большой объем производимой в промышленном парке продукции представлен на мировых рынках под брендом Made in Azerbaijan.

Т.Алиев выразил заинтересованность в использовании опыта Сумгайытского химико-промышленного парка в промпарке, который будет создан в Нахчыване.

Министр также ознакомился с субъектами предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории парка.