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    ​Министр экономического развития Италии посетит Азербайджан

    В ходе визита будет подписано соглашение между SOCAR и Maire Tecnimont

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Министр экономического развития Италии Федерика Гуиди прибудет в Азербайджан 14 апреля. Как сообщает Report cо ссылкой на итальянские СМИ, в ходе визита в Баку Ф.Гуиди обсудит  вопросы укрепления двусторонних экономических отношений между Азербайджаном и Италией. 

    Также состоится подписание соглашения между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и итальянской компанией Maire Tecnimont о строительстве в Сумгайыте завода по производству полипропилена. Стоимость контракта составляет порядка 350 млн. евро.

     

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