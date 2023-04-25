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Министр: Сельское хозяйство - приоритетная сфера в диверсификации экономики Азербайджана

Министр: Сельское хозяйство - приоритетная сфера в диверсификации экономики Азербайджана Азербайджан является ведущей страной в регионе Южного Кавказа с точки зрения экономического развития.
Промышленность
25 апреля 2023 г. 09:45
Министр: Сельское хозяйство - приоритетная сфера в диверсификации экономики Азербайджана

Азербайджан стремится к диверсификации экономики, и развитие сельского хозяйства является приоритетным с этой точки зрения.

Как передает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов во время сегодняшнего мероприятия в Баку, организованного Всемирной Организацией Здравоохранения животных (WOAH), Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и Организацией экономического сотрудничества (ECO).

Азербайджан является ведущей страной в регионе Южного Кавказа с точки зрения экономического развития. По его словам, главной целью правительства Азербайджана является диверсификация экономики за счет использования имеющихся у страны природных ресурсов.

"Что касается диверсификации экономики, то внимание в первую очередь уделяется развитию сельского хозяйства. Мы прилагаем большие усилия для достижения устойчивой трансформации наших агропродовольственных систем", - сказал он.

М.Мамедов подчеркнул, что "зеленое" восстановление, цифровизация и инновационные решения – основные принципы повестки дня по созданию устойчивой национальной агропродовольственной системы.

По мнению министра, в связи с этим очень важна реализация инициативы "Единое здоровье", которая объединяет меры по охране здоровья людей, животных и окружающей среды.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi baxımından kənd təsərrüfatının inkişafı prioritetdir"

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