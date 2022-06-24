Милли Меджлис утвердит соглашение о месторождениях на освобожденных территориях

Соглашение, заключенное между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана и R.V. Investment Grouр Services LLC о разведке, разработке и разделении добычи с перспективных месторождений золота, меди и полиметаллов Гедабек, Гоша, Хархар, Гарадаг

Соглашение, заключенное между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана и R.V. Investment Grouр Services LLC о разведке, разработке и разделении добычи с перспективных месторождений золота, меди и полиметаллов Гедабек, Гоша, Хархар, Гарадаг, Ордубадской группы (Пиязбашы, Агюрд, Шякярдяря, Кяляки), Гызылбулаг, Демирли и Вежнели, поступило в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, документ будет обсуждаться на сегодняшнем заседании парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям.

Ранее это соглашение называлось “О разведке, разработке и долевом распределении добычи с перспективных золоторудных месторождений Гедабек, Гоша, Ордубадской группы (Пиязбашы, Агюрд, Шякярдяря, Кяляки), Сёюдлю, Гызылбулаг и Вежняли" и было подписано государственной компанией "Азергызыл" и R.V. Investment Grouр Services LLC (США).

В документ добавлены слова (операции по разминированию), программа разминирования и др.