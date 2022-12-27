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Милли Меджлис утвердил поправки в Налоговый кодекс в отношении резидентов технопарков

Милли Меджлис утвердил поправки в Налоговый кодекс в отношении резидентов технопарков На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса в III чтении были одобрены предлагаемые дополнения и поправки в Налоговый кодекс в отношении резидентов технопарков.
Промышленность
27 декабря 2022 г. 13:10
Милли Меджлис утвердил поправки в Налоговый кодекс в отношении резидентов технопарков

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса в III чтении были одобрены предлагаемые дополнения и поправки в Налоговый кодекс в отношении резидентов технопарков.

Как сообщает Report, согласно законопроекту, резидентами технопарка будут считаться юридические, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица как в парке технологий, так и за его пределами, получившие свидетельство парка технологий о регистрации в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis texnoparkların rezidentləri ilə bağlı Vergi Məcəlləsinə dəyişiklikləri təsdiqləyib

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