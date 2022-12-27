Милли Меджлис утвердил поправки в Налоговый кодекс в отношении резидентов технопарков

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса в III чтении были одобрены предлагаемые дополнения и поправки в Налоговый кодекс в отношении резидентов технопарков.

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса в III чтении были одобрены предлагаемые дополнения и поправки в Налоговый кодекс в отношении резидентов технопарков.

Как сообщает Report, согласно законопроекту, резидентами технопарка будут считаться юридические, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица как в парке технологий, так и за его пределами, получившие свидетельство парка технологий о регистрации в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти в Азербайджане.