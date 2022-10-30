Микаил Джаббаров встретился с министром торговли и промышленности Катара

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром торговли и промышленности Катара шейхом Мохаммедом бин Хамад бин Кассимом Аль Абдуллой Аль Тани и личным представителем эмира страны шейхом Джасимом бин Хамад Аль Тани.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром торговли и промышленности Катара шейхом Мохаммедом бин Хамад бин Кассимом Аль Абдуллой Аль Тани и личным представителем эмира страны шейхом Джасимом бин Хамад Аль Тани.

Как сообщает Report, об этом он сообщил в Twitter.

"Мы обсудили с министром торговли и промышленности Катара шейхом Мохаммедом бин Хамадом бин Кассимом Аль Абдуллой Аль Тани вопросы расширения торговли между двумя странами, укрепления сотрудничества в сферах инвестиций, транспорта, энергетики, промышленности, малого и развития среднего бизнеса", - отметил министр.

В то же время, коснувшись встречи с личным представителем эмира страны, М.Джаббаров подчеркнул, что на ней он обратил внимание на развитие двусторонних и экономических отношений между Азербайджаном и Катаром по восходящей линии, а также расширение связей в инвестиционно-торговой и других сферах.