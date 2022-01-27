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Микаил Джаббаров: Производство в промышленных зонах Азербайджана увеличилось на 88%

Микаил Джаббаров: Производство в промышленных зонах Азербайджана увеличилось на 88% В 2021 году в промышленных зонах Азербайджана произведено продукции на 2,4 млрд манатов, что на 88,3% больше, чем в 2020 году.
Промышленность
27 января 2022 г. 11:44
Микаил Джаббаров: Производство в промышленных зонах Азербайджана увеличилось на 88%

В 2021 году в промышленных зонах Азербайджана произведено продукции на 2,4 млрд манатов, что на 88,3% больше, чем в 2020 году.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

"В 2021 году доля промышленных зон в ненефтяном промышленном производстве увеличилась до 15,5%, а их доля в приросте ненефтяного промышленного производства составила 30%. Промышленные зоны играют важную роль в диверсификации экономики, особенно в развитии ненефтяной промышленности", - сказал министр.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Production in Azerbaijan's industrial zones increased by 88%
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycanın sənaye zonalarında istehsal 88% artıb"

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