Микаил Джаббаров: "Платформой "Coursera воспользовались около 25 тысяч граждан

В Азербайджане до сих пор около 25 тыс. граждан воспользовались платформой "Coursera".

В Азербайджане до сих пор около 25 тыс. граждан воспользовались платформой "Coursera".

Как сообщает "Report", об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на мероприятии "Форум Индустрия 4.0 – Промышленность будущего: Технологии и человеческий потенциал", проходящем в Баку.

По его словам, проект "Академия 4SI", реализуемый в рамках государственно-частного партнерства при совместной поддержке Министерства экономики и Министерства науки и образования, с участием американской компании "Coursera", играет важную роль в этой сфере.

"В рамках программы процент азербайджанских пользователей, получающих сертификаты, увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом", - отметил министр.



