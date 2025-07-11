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Микаил Джаббаров: "Платформой "Coursera воспользовались около 25 тысяч граждан

Микаил Джаббаров: "Платформой "Coursera воспользовались около 25 тысяч граждан В Азербайджане до сих пор около 25 тыс. граждан воспользовались платформой "Coursera".
Промышленность
11 июля 2025 г. 15:16
Микаил Джаббаров: Платформой Coursera воспользовались около 25 тысяч граждан

В Азербайджане до сих пор около 25 тыс. граждан воспользовались платформой "Coursera".

Как сообщает "Report", об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на мероприятии "Форум Индустрия 4.0 – Промышленность будущего: Технологии и человеческий потенциал", проходящем в Баку.

По его словам, проект "Академия 4SI", реализуемый в рамках государственно-частного партнерства при совместной поддержке Министерства экономики и Министерства науки и образования, с участием американской компании "Coursera", играет важную роль в этой сфере.

"В рамках программы процент азербайджанских пользователей, получающих сертификаты, увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом", - отметил министр.


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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Nearly 25,000 citizens use Coursera platform
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Coursera" platformasından 25 minə yaxın vətəndaş istifadə edib"

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