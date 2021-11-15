Микаил Джаббаров: Ненефтяной экспорт из промышленных зон вырос вдвое

Если в 2017 году удельный вес промышленных зон страны в ненефтяном производстве составлял 3,2%, сейчас он составляет 14,2%.

Если в 2017 году удельный вес промышленных зон страны в ненефтяном производстве составлял 3,2%, сейчас он составляет 14,2%.

Как передает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на проходящем сегодня в Баку 25-м Международном бизнес-форуме (International Business Forum – IBF).

По его словам, доля производимой в промышленных зонах продукции в ненефтяном экспорте составляет 18%.

"За 9 месяцев этого года стоимость ненефтяной продукции, экспортируемой из промышленных зон, составила вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 320 млн долларов США", - отметил он.