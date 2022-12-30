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Микаил Джаббаров: Инвестиции в промзоны в Карабахе достигли почти 100 млн манатов

Микаил Джаббаров: Инвестиции в промзоны в Карабахе достигли почти 100 млн манатов Инвестиции в промышленные зоны, расположенные на освобожденных от оккупации территориях, достигли почти 100 млн манатов.
Промышленность
30 декабря 2022 г. 16:59
Микаил Джаббаров: Инвестиции в промзоны в Карабахе достигли почти 100 млн манатов
Микаил Джаббаров

Инвестиции в промышленные зоны, расположенные на освобожденных от оккупации территориях, достигли почти 100 млн манатов.

Как передает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в интервью телеканалу ITV.

Министр отметил, что в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях расположены 2 экономические зоны: "Это Агдамский промышленный парк и промышленный парк "Экономическая зона Аразской долины".

M. Джаббаров подчеркнул, что в Агдамском промышленном парке зарегистрировано 12 резидентов и 3 нерезидента: "Здесь планируется создать около 700 рабочих мест. В соответствии с генеральным планом Агдама, утвержденным в 2023 году, основное внимание будет уделено строительству жилых домов, инфраструктуры. Промпарк будет играть важную роль в достижении цели обеспечения занятости наших сограждан".

По его словам, в "Экономической зоне Аразской долины", расположенной в Джебраильском районе, зарегистрированы два резидента, а в ближайшее время могут быть зарегистрированы еще несколько резидентов: "Здесь планируется создать 250 рабочих мест".

M. Джаббаров подчеркнул, что все эти проекты реализуются частным сектором: "Общие инвестиции в эти проекты приблизились к 100 млн манатов. Это утвержденные проекты".

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Nearly $60 million invested in industrial zones in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Qarabağda yerləşən sənaye zonalarına investisiya qoyuluşu 100 mln manata yaxınlaşıb"

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