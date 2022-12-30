Микаил Джаббаров: Инвестиции в промзоны в Карабахе достигли почти 100 млн манатов

Инвестиции в промышленные зоны, расположенные на освобожденных от оккупации территориях, достигли почти 100 млн манатов.

Инвестиции в промышленные зоны, расположенные на освобожденных от оккупации территориях, достигли почти 100 млн манатов.

Как передает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в интервью телеканалу ITV.

Министр отметил, что в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях расположены 2 экономические зоны: "Это Агдамский промышленный парк и промышленный парк "Экономическая зона Аразской долины".

M. Джаббаров подчеркнул, что в Агдамском промышленном парке зарегистрировано 12 резидентов и 3 нерезидента: "Здесь планируется создать около 700 рабочих мест. В соответствии с генеральным планом Агдама, утвержденным в 2023 году, основное внимание будет уделено строительству жилых домов, инфраструктуры. Промпарк будет играть важную роль в достижении цели обеспечения занятости наших сограждан".

По его словам, в "Экономической зоне Аразской долины", расположенной в Джебраильском районе, зарегистрированы два резидента, а в ближайшее время могут быть зарегистрированы еще несколько резидентов: "Здесь планируется создать 250 рабочих мест".

M. Джаббаров подчеркнул, что все эти проекты реализуются частным сектором: "Общие инвестиции в эти проекты приблизились к 100 млн манатов. Это утвержденные проекты".