Микаил Джаббаров: Развитие ненефтяного сектора основано на политике индустриализации

11:01 Для развития ненефтяного сектора в Азербайджане была выбрана политика индустриализации.

Азербайджан выбрал политику развития промышленного производства, как ведущее направление развития ненефтяного сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня министр экономики Микаил Джаббаров на церемонии закладки фундамента предприятия по производству лекарственных средств Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations.

Министр отметил, что этот проект является еще одним проявлением всесторонне развитых отношений между Азербайджаном и Турцией, и станет результатом прямых инвестиций турецкой компании в Азербайджан.

"Производство лекарственных средств имеет особое значение для каждого государства. Любой ресурс исчерпаем и имеет предел. Однако эти пределы могут быть расширены только на основе человеческого капитала", - отметил министр.

"Деятельность этого предприятия является шагом на пути развития фармацевтической отрасли", - добавил он.