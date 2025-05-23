Микаил Джаббаров: Агдамский промпарк - второй в Азербайджане по числу резидентов

Агдамский промышленный парк, находящийся в управлении Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики, занимает второе место в Азербайджане по количеству резидентов.

Агдамский промышленный парк, находящийся в управлении Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики, занимает второе место в Азербайджане по количеству резидентов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров во время ознакомления членов Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях с условиями, созданными для предпринимателей в промышленном парке.

"В настоящее время в парке зарегистрировано 31 предприятие, из них 27 резидентов, 4 нерезидентов. Здесь представлены такие компании, как производитель обоев Mister Decor, производитель оборудования для связи и сигнализации, а также микропроцессорных систем централизации Rail Trans Service, компания Eel Electric, выпускающая средне- и низковольтные установки, моноблочные бетонные подстанции и зарядные устройства для электромобилей, а также производитель защитной обуви и полиуретановых сапог BAFCO Invest", - отметил министр.

Напомним, Агдамский промышленный парк был создан Указом президента от 28 мая 2021 года и занимает территорию площадью 190 гектаров.