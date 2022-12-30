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Метин Эйнуллаев: Сохранилась положительная динамика деятельности AzerGold

Метин Эйнуллаев: Сохранилась положительная динамика деятельности AzerGold В деятельности ЗАО AzerGold в течение года наблюдалось сохранение положительной динамики.
Промышленность
30 декабря 2022 г. 12:46
Метин Эйнуллаев: Сохранилась положительная динамика деятельности AzerGold

В деятельности ЗАО AzerGold в течение года наблюдалось сохранение положительной динамики.

Как сообщает Report со ссылкой на AzerGold, об этом председатель наблюдательного совета ЗАО Метин Эйнуллаев заявил на последнем в 2022 году заседании наблюдательного совета акционерного общества.

На заседании, прошедшем под председательством Эйнуллаева в видеоформате, были обсуждены текущие вопросы на повестке ЗАО AzerGold, в том числе вопросы, связанные со стратегическим развитием, бюджетом, финансами и инвестициями, производством, реализацией золота на внутреннем и зарубежном рынках, управлением рисками на финансовых рынках, развитием ювелирного рынка.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMətin Eynullayev: “AzerGold”un il ərzində fəaliyyətində müsbət dinamika müşayiət olunub”

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