Метин Эйнуллаев: Сохранилась положительная динамика деятельности AzerGold

В деятельности ЗАО AzerGold в течение года наблюдалось сохранение положительной динамики.

В деятельности ЗАО AzerGold в течение года наблюдалось сохранение положительной динамики.

Как сообщает Report со ссылкой на AzerGold, об этом председатель наблюдательного совета ЗАО Метин Эйнуллаев заявил на последнем в 2022 году заседании наблюдательного совета акционерного общества.

На заседании, прошедшем под председательством Эйнуллаева в видеоформате, были обсуждены текущие вопросы на повестке ЗАО AzerGold, в том числе вопросы, связанные со стратегическим развитием, бюджетом, финансами и инвестициями, производством, реализацией золота на внутреннем и зарубежном рынках, управлением рисками на финансовых рынках, развитием ювелирного рынка.