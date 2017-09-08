Метаноловый завод перешел в собственность SOCAR

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Метаноловый завод передан под управление ООО SOCAR Methanol с ноября 2016 года. С августа этого года завод перешел в собственность SOCAR.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального директора ООО SOCAR Methanol Турал Бахшыев в интервью АЗЕРТАДЖ.

Т.Бахшыев отметил, что в этом году на заводе планируется производство 250 тыс. тонн метанола, 75% от предусмотренного годового объема производства уже выполнено:

"Среди стран, в которые экспортируется продукция, производимая на метаноловом заводе, преобладают Турция, ряд стран Западной Европы и страны Средиземноморского бассейна. Экспортом продукции в основном занимается Управление маркетинга и экономических операций SOCAR. Максимальная годовая производственная мощность метанолового завода составляет 650-700 тыс. тонн. Наша стратегическая цель довести годовое производство в ближайшем будущем до 500 тысяч тонн".

По его словам, в настоящее время на заводе более 350 граждан Азербайджана обеспечены постоянной работой, а средний возраст сотрудников составляет 36 лет.

Он отметил, что ООО SOCAR Methanol проводит исследовательские работы над выпуском в ближайшем будущем новой продукции, предназначенной для конечных пользователей под брендом SOCAR и маркой Made in Azerbaijan. По его словам, ООО с целью совершенствования производства приступил к научно-производственному сотрудничеству с несколькими научными учреждения Азербайджана - Институтом нефтехимических процессов Национальной академии наук Азербайджана, Международной экоэнергетической академией, а также другими научными учреждениями и исследовательскими центрами.