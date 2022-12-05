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Месторождение глины в Сальяне выставят на продажу

Месторождение глины в Сальяне выставят на продажу Шестого января Центр организации аукционов Государственной службы по делам недвижимости при Министерстве экономики Азербайджана совместно с Государственным агентством по использованию минеральных ресурсов Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР)
Промышленность
5 декабря 2022 г. 17:29
Месторождение глины в Сальяне выставят на продажу

Шестого января Центр организации аукционов Государственной службы по делам недвижимости при Министерстве экономики Азербайджана совместно с Государственным агентством по использованию минеральных ресурсов Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) проведет очередной аукцион на право пользования недрами.

Об этом Report сообщили в МЭПР.

Согласно информации, аукцион будет проведен по 8 лотам и на продажу выставляется месторождение глины "Бабазанен-III" в Сальянском районе.

Со списком необходимых документов для участия в аукционе претенденты могут ознакомиться на сайте Агентства и Госслужбы.

Подать заявку можно до 16:00 часов 27 декабря 2022 года по адресу г. Баку, Сабаильский район, Истиглалиет, 31.

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Версия на азербайджанском языке Salyandakı “Babazənən-III” gilcə yatağı satışa çıxarılacaq

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