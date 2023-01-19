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Mercedes-Benz показал обновленную модель CLA

Mercedes-Benz показал обновленную модель CLA Mercedes-Benz выпустил рестайлинговую версию модели CLA, в том числе ее версии Shooting Brake.
Промышленность
19 января 2023 г. 06:28
Mercedes-Benz показал обновленную модель CLA

Mercedes-Benz выпустил рестайлинговую версию модели CLA, в том числе ее версии Shooting Brake.

Как передает Report, об cообщила пресс-служба автопроизводителя.

Автомобили получили новый дизайн передней и задней части кузова. Изменилась форма переднего бампера, внедрена новая решетка радиатора, а также фары, задние фонари с измененным рисунком. Кроме того для CLA стало доступно три вида новых колесных дисков.

В стандартной комплектации для обновленного CLA доступно сочетание 7-дюймовой комбинации приборов и 10-дюймового центрального дисплея.

Комплектации автомобиля стали богаче: уже «в базе» CLA получил систему управления дальним светом и камеру заднего вида. Кроме того, Mercedes-Benz внедрил для CLA пакеты опций, сформированные на основе анализа поведения клиентов.

Также автомобиль получил фирменную медиасистему MBUX последнего поколения с доработанной графикой и улучшенным голосовым помощником. Технические обновления получила подзаряжаемая гибридная версия e250, в которой увеличена до 163 л.с. мощность бензинового мотора и до 109 с прежних 102 поднялась отдача электрического.

Помимо гибридной версии, для CLA доступно семь видов силовых установок — бензиновых и дизельных.

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