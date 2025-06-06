Мерц: Автопром Германии несет ощутимые потери из-за пошлин Трампа

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что введенные президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины негативно сказываются на состоянии автомобилестроительных компаний ФРГ.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что введенные президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины негативно сказываются на состоянии автомобилестроительных компаний ФРГ.

Как передает Report , свою точку зрения глава германского правительства выразил в интервью американской телекомпании CNN.

"Влияние ужасно", - сказал он, когда его попросили оценить, как американские тарифы влияют на автомпром Германии.

"Я очень рассчитываю, что мы найдем решение в этом торговом конфликте. В конце концов, он представляет собой угрозу для нас всех", - отметил Мерц, выразив надежду на то, что урегулировать торговые разногласия удастся в течение лета.

Он добавил, что Берлин и Вашингтон назначат "представителей от каждой стороны для ведения переговоров" на тему пошлин. "Но это необходимо вывести на европейский уровень, поскольку торговая политика относится к сфере ответственности ЕС. Мы часть ЕС и пытаемся сыграть конструктивную роль", - указал канцлер Германии.

Отметим, что 5 июня в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Мерца, лидеры, в том числе обсудили усилия по урегулированию российско-украинского конфликта.