Мерц: Автопром Германии несет ощутимые потери из-за пошлин Трампа

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что введенные президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины негативно сказываются на состоянии автомобилестроительных компаний ФРГ.
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"Влияние ужасно", - сказал он, когда его попросили оценить, как американские тарифы влияют на автомпром Германии.
"Я очень рассчитываю, что мы найдем решение в этом торговом конфликте. В конце концов, он представляет собой угрозу для нас всех", - отметил Мерц, выразив надежду на то, что урегулировать торговые разногласия удастся в течение лета.
Он добавил, что Берлин и Вашингтон назначат "представителей от каждой стороны для ведения переговоров" на тему пошлин. "Но это необходимо вывести на европейский уровень, поскольку торговая политика относится к сфере ответственности ЕС. Мы часть ЕС и пытаемся сыграть конструктивную роль", - указал канцлер Германии.
Отметим, что 5 июня в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Мерца, лидеры, в том числе обсудили усилия по урегулированию российско-украинского конфликта.