Маск представил роботакси от Tesla

Американский предприниматель Илон Маск представил роботизированное такси Cybercab, созданное принадлежащей ему компанией Tesla.

Американский предприниматель Илон Маск представил роботизированное такси Cybercab, созданное принадлежащей ему компанией Tesla.

Как сообщает Report , трансляция с церемонии презентации велась на странице Tesla в соцсети X.

"Как вы могли видеть, я приехал сюда на роботакси, - начал миллиардер свое выступление. - Думаю, нас ждет блестящее будущее".

Презентация прошла на студии Warner Bros. в штате Калифорния,

По словам предпринимателя, на данный момент существует уже не менее 50 полностью автономных электромобилей, которые даже не оборудованы механизмами управления для водителя, так как предполагается, что перевозка пассажиров будет осуществляться полностью в автономном режиме.

Стоимость одного роботизированного такси для предпринимателей, по словам Маска, составит $30 тыс., при этом пользователи услуг сервиса будут платить порядка 30-40 центов за одну милю поездки.