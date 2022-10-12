Машиностроительный завод имени Б.Сардарова сократил капитал более чем вдвое

ООО Машиностроительный завод имени Б.Сардарова, расположенный в Бинагадинском районе, сокращает уставный капитал на 8,963 млн манатов или в 2,3 раза.

ООО Машиностроительный завод имени Б.Сардарова, расположенный в Бинагадинском районе, сокращает уставный капитал на 8,963 млн манатов или в 2,3 раза.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики, ООО объявило о сокращении уставного капитала с 16,061 млн манатов до 7,098 млн манатов.

Кредиторы могут в течение 1 месяца направить свои требования по адресу: город Баку, Бинагадинский район, ПГТ Бинагади, Бинагадинское шоссе, дом 53.

Напомним, что Машиностроительный завод имени Бюньяда Сардарова был создан в 2001 году на базе одноименного промышленного предприятия, функционирующего с 1926 года как коммерческое предприятие. В августе этого года предприятие общей полезной площадью 58 472 квадратных метра и с земельным участком площадью 117 787 квадратных метров было приватизировано за 14 миллионов 489 тысяч 788 манатов.