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Машиностроительный завод имени Б.Сардарова сократил капитал более чем вдвое

Машиностроительный завод имени Б.Сардарова сократил капитал более чем вдвое ООО Машиностроительный завод имени Б.Сардарова, расположенный в Бинагадинском районе, сокращает уставный капитал на 8,963 млн манатов или в 2,3 раза.
Промышленность
12 октября 2022 г. 16:01
Машиностроительный завод имени Б.Сардарова сократил капитал более чем вдвое

ООО Машиностроительный завод имени Б.Сардарова, расположенный в Бинагадинском районе, сокращает уставный капитал на 8,963 млн манатов или в 2,3 раза.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики, ООО объявило о сокращении уставного капитала с 16,061 млн манатов до 7,098 млн манатов.

Кредиторы могут в течение 1 месяца направить свои требования по адресу: город Баку, Бинагадинский район, ПГТ Бинагади, Бинагадинское шоссе, дом 53.

Напомним, что Машиностроительный завод имени Бюньяда Сардарова был создан в 2001 году на базе одноименного промышленного предприятия, функционирующего с 1926 года как коммерческое предприятие. В августе этого года предприятие общей полезной площадью 58 472 квадратных метра и с земельным участком площадью 117 787 квадратных метров было приватизировано за 14 миллионов 489 тысяч 788 манатов.

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Версия на азербайджанском языке "B.Sərdarov adına Maşınqayırma Zavodu" kapitalını 2 dəfədən çox azaldıb

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