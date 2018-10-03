"Лукойл" решил не продавать нефтетрейдера Litasco

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ "Лукойл" отказался от продажи нефтетрейдера Litasco и пока изучает варианты как продажи своего подразделения менеджменту, так и вывода компании на биржу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент компании Вагит Алекперов в интервью газете "Ведомости".

"Ничего пока не будем делать. Мы анализируем все варианты: от продажи менеджменту до вывода компании на биржу. Пока, в связи с темой санкций, мы отложили эти вопросы", - сказал Алекперов изданию, отвечая на вопрос о возможной продаже Litasco и о том, что 20% могут купить менеджеры. На данный момент он рассчитывает сохранить актив в рамках группы "Лукойл".

По словам Алекперова, Litasco не будет иметь выход на новые товарные рынки. "Пока я руководитель, скорее всего, Litasco не будет работать с другими товарами. Только с нефтью и газом. Трейдеру сейчас нужно активно нарабатывать опыт торговли как сжиженным, так и трубопроводным газом", - подчеркнул акционер.